Aksaray'da alkollü sürücünün ters şeride girip tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı Aksaray'da alkollü emekli öğretmenin karşı şeride geçerek tırla kafa kafaya çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.

İHA

Aksaray'da E-90 Karayolu'ndan şehir merkezi istikametine seyreden emekli öğretmen T.C. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ankara istikametine seyreden A.İ. (42) idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü kazayı önlemek için kaldırıma manevra yaparken otomobil sürücüsü ve tır sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Alkollü olduğu tespit edildi

Tır sürücüsü tedaviyi reddederek hastaneye gitmezken otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan emekli öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yapılan alkol kontrolünde 2.15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emekli öğretmenin aracının ön camında bulunan 'Aksaray Valiliği Salgın Denetim Ekibi' kartı ve 'Polis Akademisi' flaması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)