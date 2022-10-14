Aksaray'da alkollü yakalanan genç: Kullanmadık ki abi hiç sorma

Aksaray'da alkollü yakalanan genç: Kullanmadık ki abi hiç sorma

Ereğli Kapı Mahallesi'nde alkollü araç kullanırken yakalanan ve denetim yapan polise alkol kullanmadığını iddia eden sürücü 0.66 promil alkollü çıktı.

Aksaray'ın, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve bekçiler tarafından araç denetimi yapıldı.

Polis ekipleri yapılan uygulamada durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

25 yaşındaki araç sürücüsü Murat Y. ve yanındaki arkadaşları araçtan indirilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücü ve araçtaki 2 arkadaşının üst araması yapıldı.

Genç alkollü araç kullanırken yakalandı

Üst araması sırasında sürücüye "Alkol var mı?" diyen polis memuruna, "Alkol yok" diye cevap veren sürücü trafik polisleri tarafından alkol testine alındı.

Alkol metreyle yapılan testte sürücü 0.66 promil alkollü çıkarken söylediği yalan da ortaya çıktı.

Aksaray'da alkollü yakalanan genç: Kullanmadık ki abi hiç sorma ViDEO

"Kullanmadık ki abi hiç sorma"

"Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna gülerek cevap veren pişkin sürücü direksiyon başından indirilmesine rağmen araç kullandığını inkar ederek, "Kullanmadık ki abi hiç sorma" diye cevap verdi.

Ehliyetine el konuldu

Araçta ve şahıslarda yapılan arama ve sorgulamalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İHA'nın haberine göre, sürücü ceza işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.