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    Aksaray'da aracın bagajında 2 boa yılanı yakalandı

    Jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilin bagajında, yasa dışı yollarla getirilen 2 boa yılanı ele geçirildi.
    • 23.12.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 17:50
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    Aksaray'da aracın bagajında 2 boa yılanı yakalandı

    Aksaray'da 14.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Çardak köyü yakınlarında denetim yapan trafik denetim ekipleri, akıllara durgunluk veren bir olayla karşılaştı.

    Ekiplerin durdurduğu otomobilin bagajında, yasa dışı yollarla getirilen 2 boa yılanı ele geçirildi.

    Otomobil sürücü A.D.'ye, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

    Yılanlar hayvanat bahçesine gönderildi

    DHA'nın haberine göre, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan boa yılanları ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

    Aksaray da aracın bagajında 2 boa yılanı yakalandı #1

    Aksaray da aracın bagajında 2 boa yılanı yakalandı #2


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