Aksaray'da arızalanan aracını emniyet şeridine çeken adama kamyonet çarptı Arıza yapan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, arkadan gelen kamyonetin hem kendine hem otomobile çarpmasının ardından hayatını kaybetti.

İHA

Dikkatsiz sürücülerin sebebiyet olduğu kazalar can alıyor...

Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden 67 yaşındaki otomobil sürücü Ahmet Uslu arıza yapan aracını emniyet şeridine çekti.

Aşağıya inip aracına bakan sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken aynı istikamete seyreden H.Y. (49) idaresindeki kamyonet hem otomobile hem de sürücüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ve sürücü sürüklenirken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri sürücü Ahmet Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Polis ekipleri kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.