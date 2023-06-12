Aksaray'da arkadaşının kilitlediği kızı itfaiye kurtardı Arkadaşının kapıyı kilitlemesi ile evde mahsur kalıp, çıkmak için 3'üncü kat balkonundan ip sarkıtan ancak başarılı olamayan 25 yaşındaki genç kızın yardımına itfaiye yetişti.

DHA Aksaray'da bir genç kızın balkondaki hareketleri, çevredekiler tarafından paniğe sebep oldu. İstiklal Mahallesi'nde oturan arkadaşına gidip, gece burada uyuyan 25 yaşındaki Şeyma D., üzerine kapı kilitlenince içeride mahsur kaldı. Şeyma D., dışarı çıkmak için evin 3'üncü kat balkonundan ip sarkıtıp, inmeye çalıştı. Ekiplere haber verildi Bu sırada Şeyma D.'yi görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Genç kız kurtarıldı İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şeyma D., itfaiyenin balkona uzattığı merdiven ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Şeyma D., ifadesi için polis merkezine götürüldü.