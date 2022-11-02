Aksaray’da polis kontrolünde bir şahsın ayakkabısından uyuşturucu madde çıktı. Yakalanan şahıs “Taşımıyorum” deyip kendini savunsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Aksaray'da Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri Muhammet Sait D. (29) idaresindeki 68 HL 925 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan uyuşturucu çıkınca üzeri arandı

İlk olarak sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken daha sonra araçta geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, bekçi ve polisler bu kez şahıslar üzerinde arama yaptı.

Aksaray'da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum - Video

Ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. (27) ve Samet A.'nın (26) üstleri didik didik aranırken, çoraplarına kadar aranan şahıslardan Yıldırım K.’nin ayakkabısının içinden bir miktar metamfetamin çıktı.

"Uyuşturucu taşımıyorum"

Gazetecilerin “Neden uyuşturucu taşıyorsun” sorusuna “Taşımıyorum” diye cevap veren sürücü kendini savunmaya çalışsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

2 şahıs gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. ve arkadaşı Samet A. gözaltına alınırken, araç sürücüsü serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



