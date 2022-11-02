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    Aksaray'da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum

    Aksaray’da polis kontrolünde bir şahsın ayakkabısından uyuşturucu madde çıktı. Yakalanan şahıs “Taşımıyorum” deyip kendini savunsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
    • 02.11.2022 - 02:28
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    Aksaray'da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum

    Aksaray'da Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri Muhammet Sait D. (29) idaresindeki 68 HL 925 plakalı otomobili durdurdu.

    Araçtan uyuşturucu çıkınca üzeri arandı

    İlk olarak sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken daha sonra araçta geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, bekçi ve polisler bu kez şahıslar üzerinde arama yaptı.

    Aksaray'da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum - Video

    Aksaray da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum #1

    Ayakkabısından uyuşturucu çıktı

    Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. (27) ve Samet A.'nın (26) üstleri didik didik aranırken, çoraplarına kadar aranan şahıslardan Yıldırım K.’nin ayakkabısının içinden bir miktar metamfetamin çıktı.

    Aksaray da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum #2

    "Uyuşturucu taşımıyorum"

    Gazetecilerin “Neden uyuşturucu taşıyorsun” sorusuna “Taşımıyorum” diye cevap veren sürücü kendini savunmaya çalışsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

    Aksaray da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum #3

    2 şahıs gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. ve arkadaşı Samet A. gözaltına alınırken, araç sürücüsü serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum #4

    Aksaray da ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs: Taşımıyorum #5


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