Aksaray'da bariyere çarpan otomobildeki bebek hayatını kaybetti Aksaray'da bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden depremzede iki ailenin içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 yaşındaki Cafer Ali Üzüm öldü, 6 kişi de yaralandı.

DHA Aksaray'da yürek burkan kaza... İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden İbrahim Kaplan yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki 1 yaşındaki Cafer Ali Üzüm olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü İbrahim Kaplan, eşi Filiz Kaplan, çocukları Ahmet ve Abdurrauf Kaplan, babası Abdurrauf Kaplan ile ölen Cafer Ali'nin annesi Nisanur Sakin Üzüm ve babası Ali Can Üzüm yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nisanur Sakin Üzüm'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minik Cafer Ali'nin de cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.