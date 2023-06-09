Aksaray'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü Aksaray'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA

Aksaray'da feci kaza..

Saat 18.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri yakınlarında Fatih Çiftçi yönetimindeki hafif ticari araç sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi can verdi

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Emin Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken durumu ağır olan sürücü Fatih Çiftçi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen Fatih Çiftçi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 kişinin cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna konulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.