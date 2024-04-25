Aksaray'da başıboş köpeklerin saldırısıyla yaralandı: Kısıtlı şekilde yürüyor Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan lise öğrencisi korku dolu anları, "Az kalsın arabalar bana çarpıyordu. Köpeğin ısırmasıyla sinir dokularım kopmuş, bacağım çok acıdı" sözleriyle anlattı.

AA

Aksaray'da sokak köpeği saldırısı yaşandı.

Bir kadın kuaföründe stajyer öğrenci olarak çalışan meslek lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeynep Yıldız, su almak için gittiği marketten dönerken 5 sahipsiz köpeğin kendisine doğru koştuğunu gördü.

15 gün boyunca tedavi gördü

Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anne İlknur Yıldız, kızının ambulansta kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi.

"Yavrumda bedensel ve ruhsal derin bir yara açtı"

Zeynep'in yarasını gördüğünde korkularının arttığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Kızım sadece ilaç aldı ve serumla beslendi. Doktorlar ilk 6 ayın riskli olduğunu belirtti. İç yaranın kapanmasını bekliyorlar. Yara hala iyileşmedi. Kızım sürekli gözetim altında. Hepimiz hayvanları seviyoruz ancak onlar benim yavrumu canından ediyorlardı. Sahipsiz köpeklerin toplanması gerekiyorsa toplansın. Sahipsiz köpekler, yavrumda bedensel ve ruhsal derin bir yara açtı. Olaydan sonra çocuğumu bu şekilde göremeyebilirdim. Biliyoruz ve görüyoruz, sahipsiz köpekler çocukları öldürebiliyor."

"Az kalsın arabalar bana çarpıyordu"

Yarası için iki günde bir hastaneye giden Zeynep Yıldız, köpeklerin kendisine doğru koştuğunu fark edince paniklediğini ve koşmaya başladığını anlattı.

Köpeklerden kaçamadığını ve birinin bacağını ısırması sonucu yaralandığını anlatan Yıldız, "Kendimi kavşaktaki süs bitkilerinin altına zor attım. Az kalsın arabalar bana çarpıyordu. Köpekler de araçlardan korkup kaçtı. Köpeğin ısırmasıyla sinir dokularım kopmuş, bacağım çok acımıştı." dedi.

"Artık o sokakta tek başına yürüyemem"

Yıldız, bacağının hala ağrıdığını belirterek, "Köpeklerin saldırdığı anı bir türlü unutamıyorum. Bacağımdaki enfeksiyon hala geçmedi, kısıtlı şekilde yürüyebiliyorum. Artık o sokakta tek başına yürüyemem, çok korkuyorum. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Sahipsiz köpeklerin saldırısı benim başıma geldi ancak başkasının da başına gelsin istemiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)