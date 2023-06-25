Aksaray'da bayram alışverişine çıkmıştı! Yol kenarında yürürken çarpan araç canını aldı Aksaray'da bayram alışverişi yapmak için kent merkezine doğru yol kenarında yürüyen engelli Gökhan Genç, bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA

Gökhan Genç (33), Aksaray'da, yol kenarında yürürken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

İşitme engelli Genç'in bayram alışverişi için beldeden kent merkezine geldiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi.

Zeki Ermiş (30) yönetimindeki 68 ER 647 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Gökhan Genç'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Genç, ağır yaralandı.

Kazayı yapan sürücü, çarptığı Genç'i aracı ile taşıdı ve ambulansa teslim etti

Sürücü Ermiş, Genç'i aracına alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Ermiş, bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Ermiş, yolda yaralı Genç'i, ambulansla gelen sağlık görevlilerine teslim etti.

Genç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babasıydı

Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde oturan Gökhan Genç'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Bayram alışverişi için merkeze gelmişti

Genç'in bayram ve 1 Temmuz'da yapılacak kız kardeşinin düğün alışverişi için beldeden bir arkadaşıyla Aksaray’a geldiği ve otomobilden inip yürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Sürücü gözaltında

Gözaltına alınan sürücü Zeki Ermiş'in polisteki işlemleri devam ediyor.