Aksaray'da bir genç, ablasının sevgilisini bıçakladı Bir genç, ablasının sevgilisini aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladı. Göğsünden yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Oğulcan Ç. ile arkadaşı Ayhan S., dün saat 17.00 sıralarında Aksaray’ın Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde yürüyordu. İkiliden Oğulcan Ç., ablası Beyza Ç.'nin 26 yaşındaki sevgilisi Nail Can Talay ile karşılaştı. Birden tartışma çıktı, o da kavgaya dönüştü. Göğsünden yaraladı Oğulcan Ç., çıkan kavgada Nail Can Talay'ı bıçakla göğsünden yaraladı. Talay kanlar içinde yığılırken, Oğulcan Ç. ise arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis arıyor Talay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan Oğulcan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.