Aksaray’da bir genç, kamyonetle duvar arasında sıkışarak can verdi

Aksaray’da bir genç, kamyonetle duvar arasında sıkışarak can verdi

Işık donanımını kontrol ederken, kamyonetin hareket etmesi sonucu duvarla araç arasında kalan 19 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’ın Selçuklu Mahallesi 5522 Sokak'taki bir binaya asansör montajı için gelen 19 yaşındaki Samet Sevinç, garaj girişinde rampadaki 68 BN 838 kamyonetin arka ışık donanımlarını kontrol etti.

Saat 13.00 sıralarında Sevinç, aracın belirlenemeyen bir nedenle geri hareket etmesiyle kamyonet ile duvar arasında sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kurtarılamadı

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA’nın haberine göre polis ekipleri, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.