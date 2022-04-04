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    Aksaray'da bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

    Aksaray'da Servet İpek, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:47
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    Aksaray'da bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

    Saat 15.00 sıralarında Aksaray'ın Yeşilova beldesinde meydana gelen olayda, Servet İpek boşanma aşamasında olduğu, 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti.

    KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

    Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti.

    Servet İpek otomobiliyle kaçarken, Yeşilay çifti ise çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma, Servet İpek’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Aksaray da bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu #1

    Aksaray da bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu #2

    Aksaray da bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu #3

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