AA
Aksaray’ın Nakkaş ve Cumhuriyet mahallelerine, bir süredir bisiklet hırsızı dadandı.
İhbar üzerine de İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.
Tutuklandı
Güvenlik kamerası kayıtlarına bakan ekipler, 25 yaşındaki şüpheli Z.Ş.'yi Hassas Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
O anlar kamerada
Öte yandan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı…
Görüntüde apartmana giren şüphelinin, bir bisikleti alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.