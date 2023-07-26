AA

Aksaray’ın Nakkaş ve Cumhuriyet mahallelerine, bir süredir bisiklet hırsızı dadandı.

İhbar üzerine de İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, başlattı.

Tutuklandı

Güvenlik kamerası kayıtlarına bakan ekipler, 25 yaşındaki şüpheli Z.Ş.'yi Hassas Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

O anlar kamerada

Öte yandan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı…

Görüntüde apartmana giren şüphelinin, bir bisikleti alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.