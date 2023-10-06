Aksaray'da boğazına bıçak dayadığı yaşlı kadının bileziğini çaldı

DHA
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.
Muttalip Kılıç, yalnız yaşayan S.S.'nin (78) evine kapıyı zorla açıp girdi.
Boğazına bıçak dayadı, bileziğini çaldı
Ardından Kılıç, S.S.'nin boğazına bıçağı dayayıp, kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alıp kaçtı. S.S.'nin ihbarıyla polis çalışma başlattı.
Polis, Kılıç'ın, 29 Eylül Cuma günü de il merkezindeki Kılınçaslan Mahallesi'nde girdiği bir evden çaldığı elektronik eşyaları el arabasıyla taşırken güvenlik kamerası kaydına ulaştı.
Tutuklandı
Kılıç, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda gasp ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini itiraf eden Kılıç, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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