Aksaray’da, boşanmak isteyen eşini sokak ortasında darbetti

Abdorasıd Mohammadı, boşanmak isteyen eşi Adalet Mohammadı'yı sokak ortasında darbetti. Olaya müdahale eden Zehre Cahilpe de parke taşıyla vurulması üzerine yaralandı.

Aksaray’da, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı (52), saat 08.00 sıralarında, kendisinden boşanmak isteyen 14 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Adalet Mohammadı (49) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Abdorasıd Mohammadı, eşini darbetmeye başladı.

Mohammadı, sokaktan aldığı beton parke taşıyla da eşini çeşitli yerlerine vurarak yaraladı.

GÖĞSÜNE VE KOLUNA PARKE TAŞIYLA VURDU

Kadını kanlar içinde gören komşusu Afgan Zehre Cahilpe (23) de kavgayı ayırmayı koştu. Bu sırada Mohammadı, Cahilpe'nin de göğsüne ve koluna beton parke taşı ile vurdu.

KOMŞUNUN KOCASI, SALDIRGAN EŞİ DÖVDÜ

Kavgayı duyup gelen Zehre Cahilpe'nin eşi Mesut Cahilpe (26) de Abdorasıd Mohammadı'ya müdahale etti. Cahilpe, eline geçirdiği beton parke taşı ile kendisine de saldıran Abdorasıd Mohammadı'yı başından yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Diğer komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırdı.

Darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mohammadı ve Cahilpe çifti, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“BOŞANACAĞIM DEDİĞİM İÇİN BU OLAY OLDU”

Yaşadıklarını anlatan Adalet Mohammadı, şu ifadeleri kullandı:

“Eşim bana sokak ortasında saldırdı. 'Boşanacağım' dediğim için bu olay oldu. Bana ve beni kurtarmaya gelen komşuma taşla vurdu. 14 yıllık evliyim. 3 çocuğumuz var ve çok korkuyorum.”

Kavgada yaralanan Mesut Cahilpe de "Eşime kaldırım taşıyla vuran Abdorasıd Mohammadı, 'Neden vurdun eşime' diye sorunca bana da kaldırım taşıyla saldırdı." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komşusunu kurtarmak isterken kendisi de kanlar içinde kalan Zehre Cahilpe ise hastanede gözyaşı döktü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.