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    Aksaray'da camiye giderken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

    Aksaray'da, camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Buğdaycı (71), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 01:31
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    Aksaray'da camiye giderken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

    Aksaray'da, saat 19.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Pasacık Caddesinde yatsı namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Buğdaycı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Nazmi Aslan (33) yönetimindeki otomobil çarptı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Kazanın ardından yaklaşık 90 metre sürüklenen Buğdaycı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Kazada sürücü Nazmi Aslan yara almadan kurtulurken, yanındaki Mustafa Samet Bozkuş (18) yaralandı.

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    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralı Bozkuş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aslan da gözaltına alındı.

    Kaza yerinde ise Mehmet Buğdaycı’ın şapkası ile bastonu kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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