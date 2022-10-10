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    Aksaray'da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü

    Oturduğu binanın kiremitlerini kontrol etmek için 6. kata çıkan yaşlı adam, dengesini kaybedip çatıdan aşağı beton zemine düşüp hayatını kaybetti.
    • 10.10.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:13
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    Aksaray'da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü

    Aksaray Fatih Mahallesi'nde 77 yaşındaki Cuma Bozlak, dün saat 11.00 sıralarında, sağanak yağışın ardından çatıya çıkarak kiremitlerin su sızdırıp sızdırmadığını kontrol etmek istediği esnada dengesini kaybedip yere düştü.

    6. kattan beton zemine düştü

    Talihsiz adamın 6. katın çatısından aşağı beton zemine düşmesiyle çevredekiler olaya müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aksaray da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü #1

    Çocukları birbirine sarılarak ağladı

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Bozlak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Cuma Bozlak'ın çocukları, aldığı acı haberle olay yerine geldi ve birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

    DHA'dan edinilen bilgilere göre, Cuma Bozlak'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Aksaray da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü #2

    Aksaray da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü #3

    Aksaray da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü #4


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