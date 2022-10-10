- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aksaray'da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü
Aksaray'da çatıdaki kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü
Oturduğu binanın kiremitlerini kontrol etmek için 6. kata çıkan yaşlı adam, dengesini kaybedip çatıdan aşağı beton zemine düşüp hayatını kaybetti.
- 10.10.2022 - 13:06
- Güncelleme : 10.10.2022 - 14:13
Aksaray Fatih Mahallesi'nde 77 yaşındaki Cuma Bozlak, dün saat 11.00 sıralarında, sağanak yağışın ardından çatıya çıkarak kiremitlerin su sızdırıp sızdırmadığını kontrol etmek istediği esnada dengesini kaybedip yere düştü.
6. kattan beton zemine düştü
Talihsiz adamın 6. katın çatısından aşağı beton zemine düşmesiyle çevredekiler olaya müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocukları birbirine sarılarak ağladı
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Bozlak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cuma Bozlak'ın çocukları, aldığı acı haberle olay yerine geldi ve birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
DHA'dan edinilen bilgilere göre, Cuma Bozlak'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.