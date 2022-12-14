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    Aksaray'da cezaevi firarisi otobüste yakalandı: Emmim öldü

    Cezaevinden kaçan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ekipler tarafından otobüste yakalandıktan sonra, "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım." dedi.
    • 14.12.2022 - 10:28
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    Aksaray'da cezaevi firarisi otobüste yakalandı: Emmim öldü

    Aksaray - Konya Karayolunda rutin yol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu kontrolü için bir yolcu otobüsünü durdurdu.

    Otobüs içindeki yolcuları tek tek Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren JASAT dedektifleri 33 yaşındaki Ebubekir C. şahsın cezaevi firarisi olduğunu tespit etti.

    Bunun üzerine şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken yapılan detaylı incelemede şahsın "Kasten öldürme" suçundan cezaevine girdiği öğrenildi.

    Konya Ereğli Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

    Şüpheli adliyeye gönderildi

    Gözaltına alınan şahıs Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

    Aksaray da cezaevi firarisi otobüste yakalandı: Emmim öldü #1

    Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım

    Jandarma tarafından getirilen şahıs burada basın mensuplarının "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım." diye cevap verdi.

    Yeniden cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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