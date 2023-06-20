Aksaray'da çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı

İHA
Aksaray merkez Hürriyet Mahallesi'nde 13 yaşındaki V.T.T. ile 15 yaşındaki E.Y. arasında tartışma çıktı.
Aralarında tartışan çocukların tartışması kavgaya dönüşünce E.Y., V.T.T.'yi bacağından bıçakladı.
Çocuğun bacağı kanlar içinde kalırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Durumu iyi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçak şüpheli çocuğun peşine düştü.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.