Aksaray'da darbettiği eşinin akrabalarını bıçakladı

Şiddet gördüğü için şikayetçi olan eşinin 3 yakınını bıçaklayan adam, oğlu ile birlikte gözaltına alındı.

Aksaray'da saat 13.00 sıralarında 38 yaşındaki Facia Avan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 39 yaşındaki eşi Hacı Mehmet Avan tarafından darbedildi.

Polis merkezine gidip şikayetçi olan Facia Avan, amcası Hicabi Karakaş’ı da arayarak yardım istedi.

Hicabi Karakaş, yanına Serkan Darılmaz ve Ecevit Akbıyık’ı da alarak polis merkezinin önüne gitti.

Eşinin yakınları bıçakla yaraladı

İfadeye çağırılan Hacı Mehmet Avan ve 19 yaşındaki oğlu Nutku Avan, polis merkezinin önünde eşinin yakınlarına bıçakla saldırdı.

Kavgada Hicabi Karakaş sağ bacağından, 35 yaşındaki Serkan Darılmaz sol göğsü ile sırtından, 47 yaşındaki Ecevit Akbıyık ise sağ kulağından yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Darılmaz’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Hacı Mehmet Avan ile oğlu Nutku Avan ise polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.