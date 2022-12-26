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    Aksaray'da darbettiği eşinin akrabalarını bıçakladı

    Şiddet gördüğü için şikayetçi olan eşinin 3 yakınını bıçaklayan adam, oğlu ile birlikte gözaltına alındı.
    • 26.12.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:12
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    Aksaray'da darbettiği eşinin akrabalarını bıçakladı

    Aksaray'da saat 13.00 sıralarında 38 yaşındaki Facia Avan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 39 yaşındaki eşi Hacı Mehmet Avan tarafından darbedildi.

    Polis merkezine gidip şikayetçi olan Facia Avan, amcası Hicabi Karakaş’ı da arayarak yardım istedi.

    Hicabi Karakaş, yanına Serkan Darılmaz ve Ecevit Akbıyık’ı da alarak polis merkezinin önüne gitti.

    Eşinin yakınları bıçakla yaraladı

    İfadeye çağırılan Hacı Mehmet Avan ve 19 yaşındaki oğlu Nutku Avan, polis merkezinin önünde eşinin yakınlarına bıçakla saldırdı.

    Kavgada Hicabi Karakaş sağ bacağından, 35 yaşındaki Serkan Darılmaz sol göğsü ile sırtından, 47 yaşındaki Ecevit Akbıyık ise sağ kulağından yaralandı.

    Aksaray da darbettiği eşinin akrabalarını bıçakladı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Darılmaz’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Hacı Mehmet Avan ile oğlu Nutku Avan ise polis tarafından gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Aksaray da darbettiği eşinin akrabalarını bıçakladı #2

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    Aksaray da darbettiği eşinin akrabalarını bıçakladı #4


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