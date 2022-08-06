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    Aksaray'da denetimden kaçan kadın sürücüye 4 ayrı suçtan ceza kesildi

    Ters şeritten kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalanırken, yapılan testte hem alkollü hem de aday sürücü çıktı. Kadın sürücüye 4 bin 500 TL para ceza kesildi.
    • 06.08.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 13:02
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    Aksaray'da denetimden kaçan kadın sürücüye 4 ayrı suçtan ceza kesildi

    Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

    Denetimler esnasında durumundan şüphelenilen 68 BA 669 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ikazında bulunuldu.

    Ters şeritte kaçmaya çalıştı

    İkaza aldırış etmeden ters şeritte kaçmaya çalışan otomobil Asayiş Şubesi ekiplerince kaçmak isterken yakalandı. Araç sürücü Menşure Nur B.’nin (22) ehliyet sorgusunu yaparken hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerince alkol testi yapıldı.

    Alkollü olduğu ortaya çıktı

    Yapılan alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün POLCEP üzerinden yapılan sorgulamasında ise aday sürücü olduğu ortaya çıktı.

    Aksaray'da denetimden kaçan kadın sürücüye 4 ayrı suçtan ceza kesildi VİDEO

    Ceza kesildi

    Polisten kaçmaya çalışan alkollü kadın sürücünün aday ehliyetine el konularak tamamen iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ters şeritte araç kullanmaktan bin 823 TL, dur ihtarına uymamaktan 427 TL ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 427 TL toplamda da 4 bin 500 TL para cezası uygulandı.

    İHA'nın aktardığına göre alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    Aksaray da denetimden kaçan kadın sürücüye 4 ayrı suçtan ceza kesildi #1

    Aksaray da denetimden kaçan kadın sürücüye 4 ayrı suçtan ceza kesildi #2

    Aksaray da denetimden kaçan kadın sürücüye 4 ayrı suçtan ceza kesildi #3

    Aksaray da denetimden kaçan kadın sürücüye 4 ayrı suçtan ceza kesildi #4


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