Aksaray'da drift atan sürücülere 122 bin lira para cezası Caddeyi trafiğe kapatarak drift yaptığı tespit edilen 5 ATV ve 1 motosiklet sürücüsüne 20 bin 342'şer lira olmak üzere toplam 122 bin lira para cezası uygulandı.

DHA

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Güvenlik güçleri trafikte huzur ve güveni bozacak şahıslara geçit vermiyor.

Her geçen gün çalışmalara bir yenisi ekleniyor.

Drift atarak hem kendini canını hem trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayanlara karşı başlatılan çalışmalarla binlerce kişiye cezai işlem uygulandı.

Aksaray'da pazar günü caddeyi trafiği kapatan 5 ATV ve 1 motosiklet sürücüsü bir süre drift yaptı.

Ekipler çalışma başlattı

Bu anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri tespit etti.

122 bin lira para cezası uygulandı

Ekipler her sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi ‘Kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-Drift atmak’ gereğince 20 bin 342'şer lira olmak üzere toplam 122 bin lira para cezası uyguladı.