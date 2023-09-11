Aksaray'da düğün konvoyunda drift attı: 24 bin lira ceza Düğün konvoyunda seyrederken kavşakta drift atan sürücü, arkadaşının uyarısıyla polisin geldiğini fark etmesi üzerine hızla olay yerinden ayrıldı. Magandayı tespit eden polis ekipleri, sürücüye toplamda 24 bin lira ceza kesti.

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İHA

Vatandaşları canından bezdiren trafikte bir diğer yandan da şehir magandaları zor anlara sebep oluyor.

Alınan tüm önlemler, kesilen tüm cezalara rağmen düğün magandaları yine iş başındaydı.

Aksaray'da şehir merkezi istikametine seyreden düğün konvoyunun arasında bulunan kırmızı otomobilin sürücüsü, dehşet saçtı.

Araçların arasında drift attı

Sürücü, kavşağa geldiğinde trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden daire çizerek drift atmaya başladı.

O anlar kaydedildi

Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak drift atan sürücü, bazı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sürücünün drift attığı sırada polisin geldiğini gören arkadaşı ise sürücüyü uyarıp, olay yerinden kaçmasını sağladı.

24 bin 406 TL para cezası kesildi

Sürücünün peşine düşen polis ekipleri kısa sürede araç ve sürücüyü yakaladı.

Sürücüye abart egzozdan 4 bin 64 TL, drift atmaktan 20 bin 342 TL olmak üzere toplam 24 bin 406 TL para cezası kesilirken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Ayrıca, sürücü hakkında vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atma suçundan yasal işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)