Aksaray'da düğün magandası sivil jandarmaya yakalandı Aksaray’da köy düğününde onlarca kişinin içinde tabancayla havaya ateş açan maganda sivil jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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İHA

Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yapılan düğün eğlencesinde belinden tabancasını çıkaran bir kişi havaya ateş açtı.

Bu esnada bir yakınına kendini telefonla videoya çektiren maganda, düğünü takip eden sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Silah ruhsatsız çıktı

Gözaltına alınan magandanın silahına el konulurken, yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde eğlence faaliyetlerini yapmaları için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir.” denildi.