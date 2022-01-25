Muammer Çınar, eşini öldüren babası Cemal Çınar'ın yargılandığı dava sonrası adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı tüfekle vurarak ölümüne sebep oldu.

Aksaray'ın Laleli Mahalllesi'nde yaşayan Cemal Çınar, aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar ile evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma yaşadı.

Tartışma büyürken, olaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı.

YANLIŞLIKLA GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağını, gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aksaray'da duruşma sonrası cinayet VİDEO

TUTUKLANDI

Olay sonrası Cemal Çınar'ın kızı Gülsever E. ile oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye götürüldü. Şüphelilerden Cemal Çınar için sevk edildiği mahkemece tutuklama kararı verildi. Çınar'ın cezası; yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsi cezasına çevrildi. Ancak daha sonra karara yapılan itiraz sonucu Cemal Çınar, tutuklanıp cezaevine kondu.

DURUŞMA SONRASI İKİNCİ CİNAYET: KARDEŞ KARDEŞİ VURDU

Muammer Çınar, eşi Döndü Çınar'ı öldüren babası Cemal Çınar'ın yargılandığı dava sonrası, bugün saat 15.00 sıralarında adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'a tüfekle 6 el ateş etti. Mustafa Çınar, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muammer Çınar da adliyeye mahkum getiren jandarma tarafından gözaltına alındı.