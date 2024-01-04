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Aksaray'da ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi! Araçtan uyuşturucu çıktı

Aksaray'da ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi! Araçtan uyuşturucu çıktı Akşam saatlerinde devriye sırasında bekçilerin şüphelendiği ve 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü kaçmak isterken kıskıvrak yakaladı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli haberi olmadığını belirterek, “Ehliyet yoktu arkadaşın o yüzden kaçtık” diye kendini savundu.