Aksaray'da ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi! Araçtan uyuşturucu çıktı

Aksaray'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Devriye görevi yapan bekçiler, sokak üzerinde defalarca tur atan otomobil sürücüsünün durumundan şüphelenerek ‘dur’ ihtarında bulundu.
Kaçarken araç camından poşet fırlattı
Bekçilerin ihtarını uymayarak kaçan sürücü, diğer bekçilerin araç önüne geçmesiyle arkadaşıyla birlikte aracın camından bir poşet atarken kıskıvrak yakalandı.
Otomobil sürücüsü T.D. ve arkadaşı B.D. bekçiler tarafından gözaltına alınırken olay yerine Asayiş Şubesi ekipleri çağırıldı.
"Uyuşturucudan haberim yok"
Araç ve şahıslar üzerinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı arama yapan ekipler, şüphelilerin atmaya çalıştığı poşet içerisinde 15 gram bonzai maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınırken uyuşturucudan haberi olmadığını belirten B.D., “Ehliyeti yoktu arkadaşın o yüzden kaçtık. Ondan haberim yok ağabey.” diye cevap verdi.
Ceza yağdı
Araç sürücüsü T.D.’nin ehliyetsiz olduğu anlaşılırken dur ihtarına uymamaktan bin 506 TL, muayenesiz araç kullanmaktan bin 506 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 15 bin 989 TL para cezası kesildi.
Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşı, sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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