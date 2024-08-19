Aksaray'da merkeze bağlı Şeyh Hamit Mahallesi'nde yaşayan Kübra Ç., öğle saatlerinde eve dönen eşinin saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.
Kendinden geçmiş halde eve gelen Fatih Ç., evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi karnı ve alnından bıçakla yaraladı.
KARISINI BIÇAKLAYIP ÇOCUKLARLA KAÇTI
Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken Fatih Ç., 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı.
Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kübra Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"UYUŞTURUCU İÇMİŞ, DOLAPLARDA ADAM ARADI"
Eşinin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de bıçakla yaraladığını öne süren Kübra Ç., gazetecilere, ''Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim.
5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı .“ dedi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, kaçan Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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