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Aksaray'da eşini bıçaklayan koca, 2 çocuğunu alarak kaçtı

Aksaray'da eşini bıçaklayan koca, 2 çocuğunu alarak kaçtı Tartıştığı eşi Fatih Ç. tarafından karnından ve alnından bıçaklanan Kübra Ç., eşinin iki çocuğunu da alarak kaçtığını belirterek 'Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı' dedi.