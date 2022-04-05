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    Aksaray'da eşinin ailesine saldıran damadın yakınları, gazetecilere saldırdı

    Boşanma aşamasında olduğu eşinin anne ve babasını av tüfeğiyle yaralayan Servet İpek adliyeye sevk edilirken, yakınları kemerle basına saldırı gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 13:11
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    Aksaray'da eşinin ailesine saldıran damadın yakınları, gazetecilere saldırdı

    Aksaray'ın Yeşilova ilçesinde yaşayan Servet İpek, eşi Tuğba İpek ile boşanma aşamasına geldi.

    10 yıllık evli olan 1 çocuk annesi Tuğba İpek, eşi Servet İpek'i görmemek için ailesinin yanında gitti.

    Dün saat 15.00 sıralarında Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti.

    KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİNE ATEŞ AÇTI

    Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti.

    Aksaray da eşinin ailesine saldıran damadın yakınları, gazetecilere saldırdı #1

    ÇİFT, KONYA'YA SEVK EDİLDİ

    Servet İpek otomobiliyle kaçarken, Yeşilay çifti ise çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

    Aksaray da eşinin ailesine saldıran damadın yakınları, gazetecilere saldırdı #2

    GAZETECİLERE KEMERLİ SALDIRI

    Olayın ardından kaçan Servet İpek, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. İpek, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde bekleyen yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere kemerle saldırdı. Adliyede bekleyen polisler, İpek’in yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

    Aksaray da eşinin ailesine saldıran damadın yakınları, gazetecilere saldırdı #3

    Aksaray da eşinin ailesine saldıran damadın yakınları, gazetecilere saldırdı #4

    Aksaray da eşinin ailesine saldıran damadın yakınları, gazetecilere saldırdı #5


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