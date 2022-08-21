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    Aksaray'da eski eşini takip edip önce darbetti, sonra bıçakladı

    Kendisiyle konuşmak istemeyen eski eşini takip ettiği apartmanda önce darbeden adam, ardından bıçaklayarak yaraladı.
    • 21.08.2022 - 07:37
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    Aksaray'da eski eşini takip edip önce darbetti, sonra bıçakladı

    Aksaray'da yabancı uyruklu eski eşi Zahra H. (30) ile konuşmak isteyen Mesud Ç. (32), kendisiyle konuşma istediğini reddetmesi üzerine işten çıkan eski eşini takip etti. Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi’nde bulunan Öğretmenler Apartmanı’nda oturduğu eve kadar takip eden yabancı uyruklu Mesud Ç. eski eşinin apartmana girmesi üzerine arkasından apartmana girerek kadına saldırdı.

    Önce darbetti, sonra bıçakladı

    Kadını bir süre darbden Mesud Ç. belindeki bıçağı çıkartarak kadını bacağından bıçakladı. Bu sırada çığlıkları duyan apartman sakinlerinin müdahalesiyle Mesud Ç. hızla olay yerinden kaçtı. Komşular tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aksaray da eski eşini takip edip önce darbetti, sonra bıçakladı #1

    Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın daha sonra ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Aksaray da eski eşini takip edip önce darbetti, sonra bıçakladı #2

    Saldırgan eski koca aranıyor

    Burada tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan eski kocanın peşine düştü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Aksaray da eski eşini takip edip önce darbetti, sonra bıçakladı #3

    Aksaray da eski eşini takip edip önce darbetti, sonra bıçakladı #4


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