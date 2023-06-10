Aksaray'da eski sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İHA

Aksaray'da kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan eski sanayi sitesi içindeki boş bir dükkanda bilinmeyen nedenle çıktı.

Dükkan içerisinde ve önünde bulunan plastik parçalar alev alev yandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İtfaiye ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Ekipler inceleme yaptı

Olay yerine gelen polis ekipleri de dükkanda inceleme yaptı.