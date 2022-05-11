Çamaşır makinesinden kaynaklı çıkan yangında evde mahsur kalan 7si çocuk 10 kişi, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'a bağlı Taşpazar Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında ev küle döndü.

Çamaşır makinesinden çıktı

4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Saqaw Mohammadharıf Kunduz'un evinde, çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

10 kişi mahsur kaldı

Durumu fark eden çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle evini duman kaplayan Kunduz, eşi, 7 çocuğu ve annesi de evde mahsur kaldı.

Aksaray'da evde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi VİDEO



Zabıta ekipleri de müdahale etti

O sırada sokaktan geçen Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli komiser Cihan Coşkun ve Halil Öksün, itfaiye ekipleriyle birlikte 3'üncü kata çıkıp mahsur kalan Kunduz Ailesi fertlerini kurtardı. Kurtarma sırasında dumandan etkilenen Coşkun ve Öksün'e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.