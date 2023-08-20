Aksaray'da evde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı Aksaray'da evde silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Aksaray'ın Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde, bir apartmanın 2. katındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahim T. (27) silahla vurularak hayatını kaybetti, Kemal B. (35), Azra Şengül G. (21) ve İsmail B. (35) yaralandı. Olaya dair zanlının Hasan B. olduğu tespit edildi.

Saldırgan, saklandığı evde yakalandı

Hasan B, Tacin Mahallesi'nde saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı halde kaçan İsmail B'nin (35) ise Alayhan köyünde olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, İsmail B'yi, saklandığı ikamette gözaltına alarak tedavisi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

İsmail B. ile Hasan B'nin, borç nedeniyle tartıştığı daha sonra Hasan B'nin, İsmail B'ye ateş ettiği sırada evde bulunan diğer kişileri de yaraladığı öğrenildi.