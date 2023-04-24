Aksaray'da fırında cephanelik bulundu! Baba ve oğlu yakalandı Kentte silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen baba ve oğula düzenlenen operasyonların ardından ekipler çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İHA

Yurt genelinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ülke huzurunu bozan şahıslara yönelik bir yeni operasyon düzenlendi.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri beldede ikamet eden baba Orhan A. (65) ve oğlu Mehmet A.’yı (28) takibi aldı.

Yaklaşık bir hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak baba ve oğlu takip eden jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgular üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.

Baba ve oğlu gözaltına alındı

İki ayrı müstakil ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.

Cephanelik bulundu

Baba ve oğlunun evinde yapılan aramalarda evin içindeki gömme fırın bacasından 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet uzun namlulu el yapımı otomatik makinalı tabanca, 6 adet çeşitli markalarda tabanca, 1 adet av tüfeği, 31 adet tabanca şarjörü, 8 takım tabanca kabzası, 270 adet 7.62 mm kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 384 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 1 takım silah imalatında kullanılan malzeme ve aparatları, 1 adet Meryem Ana figürlü eski eser el çanı ve 70 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Baba tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.