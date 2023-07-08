Aksaray'da freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı Şoförün el frenini çekerek markete girdiği tırın bir anda freni boşaldı. İlk olarak ağaçlara çarpan tır, ardından da elektrik direğine vurarak durabildi.

İHA Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde seyrederken 50 UT 627 plakalı römorklu kamyonu markete girmek için yol kenarına park eden İsa Özkan, el frenini çekip markete girdi. Markete girdikten sonra freni boşalan kamyon kendi kendine hareket ederek bir süre yolda gitti. Ağaçlara ve elektrik direğine çarptı Ardından yoldan çıkan kamyon önce yol kenarındaki ağaçlara sonra da elektrik direğine çarparak durabildi. Kamyonun freni boşaldığı esnada yolda başka bir araç ve yayanın bulunmaması adeta faciayı önledi. Olayın şokunu yaşayan sürücü İsa Özkan, “Markete sigara almaya gittim. Ben gelmeye araba gitmiş. Araç çalışmıyordu. Kendi kendine gelmiş” dedi. Tırda maddi hasar oluşru Meydana gelen kazada kamyonda büyük çapta maddi hasar oluşurken, yüksek gelirim kabloları koparak tırın etrafına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ortaköy Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, elektrik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Görevliler o bölgedeki elektriği keserek bir facianın yaşanmasını önledi. Yapılan incelemede kamyonun freninin boşaldığı belirlendi