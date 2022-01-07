Aksaray'da gaz sıkışması sebebiyle duvarlar patladı

Duş almak üzere şofbeni açan 18 yaşındaki genç, gaz sıkışmasının beraberinde patlamanın ortasında kaldı. Patlamada 3 duvar yıkılırken, aile yaralandı.

Aksaray'ın Kurtuluş Mahallesi 3288 Sokak'ta, duş almak için banyoya giren Hüseyin Salman (18) felaketi yaşadı.

Şofbenin açılmasının ardından yaşanan gaz sıkışması, patlamaya neden oldu.

3 DUVAR YIKILDI

Patlamada evin duvarının bir bölümü yıkılırken, Hüseyin Salman ile evde bulunan annesi Lale (41) ve kardeşi Abdullah Salman (17) yaralandı.

AİLE YARALANDI

Anne ve 2 oğlu, çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Salman, ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edilirken, annesi ve kardeşi de taburcu edildi.





