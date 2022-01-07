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    Aksaray'da gaz sıkışması sebebiyle duvarlar patladı

    Duş almak üzere şofbeni açan 18 yaşındaki genç, gaz sıkışmasının beraberinde patlamanın ortasında kaldı. Patlamada 3 duvar yıkılırken, aile yaralandı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 12:17
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    Aksaray'da gaz sıkışması sebebiyle duvarlar patladı

    Aksaray'ın Kurtuluş Mahallesi 3288 Sokak'ta, duş almak için banyoya giren Hüseyin Salman (18) felaketi yaşadı.

    Şofbenin açılmasının ardından yaşanan gaz sıkışması, patlamaya neden oldu.

    3 DUVAR YIKILDI

    Patlamada evin duvarının bir bölümü yıkılırken, Hüseyin Salman ile evde bulunan annesi Lale (41) ve kardeşi Abdullah Salman (17) yaralandı.

    AİLE YARALANDI

    Anne ve 2 oğlu, çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Hüseyin Salman, ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edilirken, annesi ve kardeşi de taburcu edildi.

    Aksaray da gaz sıkışması sebebiyle duvarlar patladı #1

    Aksaray da gaz sıkışması sebebiyle duvarlar patladı #2


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