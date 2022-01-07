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- Aksaray'da gaz sıkışması sebebiyle duvarlar patladı
Aksaray'da gaz sıkışması sebebiyle duvarlar patladı
Duş almak üzere şofbeni açan 18 yaşındaki genç, gaz sıkışmasının beraberinde patlamanın ortasında kaldı. Patlamada 3 duvar yıkılırken, aile yaralandı.
- DHA
- 07.01.2022 - 12:07
- Güncelleme : 07.01.2022 - 12:17
Aksaray'ın Kurtuluş Mahallesi 3288 Sokak'ta, duş almak için banyoya giren Hüseyin Salman (18) felaketi yaşadı.
Şofbenin açılmasının ardından yaşanan gaz sıkışması, patlamaya neden oldu.
3 DUVAR YIKILDI
Patlamada evin duvarının bir bölümü yıkılırken, Hüseyin Salman ile evde bulunan annesi Lale (41) ve kardeşi Abdullah Salman (17) yaralandı.
AİLE YARALANDI
Anne ve 2 oğlu, çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hüseyin Salman, ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edilirken, annesi ve kardeşi de taburcu edildi.