Aksaray'da gençlere ateş eden şahıs, yakınları tarafından darbedildi: 1 ölü, 2 yaralı Aksaray'da iki kişi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan yakınları şüpheliyi yakalayıp ağır şekilde darbetti. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

Aksaray'da saat 22.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde, Veli Tan ile arkadaşı Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için komşularının balkonunun altına girdi.

SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ, SALDIRGAN YAKALANIP DARBEDİLDİ

Burada sohbet eden iki arkadaşa kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Beytullah Erdoğan ile Veli Tan yaralanıp kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan yakınları tabancayla ateş eden kişiyi yakalayıp, ağır şekilde darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 2 genç ile darbedilen silahlı saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Veli Tan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Beytullah Erdoğan ile silahlı saldırgan ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİĞİ İÇİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Silahlı saldırganın aldığı ağır darbeler nedeniyle yüzünün tanınmayacak hale geldiği, bu nedenle jandarmanın yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit edemediği öğrenildi.

Öte yandan acı haberi alıp hastaneye gelen Veli Tan’ın yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)