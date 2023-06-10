Aksaray'da halatı kopan asansör kabini boşluğa düştü: 1 yaralı Asansörle bir kat yukarı çıkmak isteyen 54 yaşındaki kadın, halatın kopması ve kabinin asansör boşluğuna düşmesiyle yaralandı.

İHA

Aksaray’ın merkeze bağlı Çimeli Yeniköy’de bulunan 2 katlı binanın zemin katından yukarı çıkmak için asansöre binen 54 yaşındaki Safiye Ş., asansör halatının kopması sonucu kabin hızla asansör boşluğuna düştü.

Düşen kabinde yaralanan kadının feryatları bina sakinleri tarafından fark edilerek durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler kurtardı

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süren çalışma sonucu sağlık ekipleriyle birlikte kadını kabin içerisinden kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Burada tedavi altına alınan yaralı kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.