Aksaray'da hastane dönüşü kaza: 5 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada hastaneden kontrolden dönen 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da İshak Solak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçip takla attı.

DHA'nın haberine göre kazada, muayeneye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenilen sürücü İshak Solak ile araçta bulunan yakınları Saniye Telli (44), Ümmühan Erva Telli (1) ve Fatma Cingöz (51) yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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