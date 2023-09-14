Aksaray'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülağaç-Demirli yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında inşaatlarda çalışan elektrik ustası Murat Güçlüses, yönetimindeki otomobille, sollamak istediği Sait Sert'in kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen 68 yaşındaki İsmet Altın idaresindeki otomobille çarpıştı.
3 işçi hayatını kaybetti
Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile mesai arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık, olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile yanındaki 53 yaşındaki Aşire Altın yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
Kamyon şoförü gözaltına alındı
Kamyon şoförü Sait Sert, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)