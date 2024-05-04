Aksaray'da hatalı sollama kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı

İHA
Aksaray'da Nevşehir kara yolu Hassas kavşağı mevkisinde B.S. (20) idaresindeki otomobil, önünde seyreden E.K. (23) yönetimindeki otomobili sağdan sollamak istedi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden B.S., hızla önündeki araca çarptı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan R.A. (25) ve B.U. (15) olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı.
Aracın ön koltuğunda bulunan R.A. araçta sıkıştı.
Durumları ciddi
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahale olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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