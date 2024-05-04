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Aksaray'da hatalı sollama kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı

Aksaray'da hatalı sollama kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı Aksaray'da bir otomobilin hatalı sollama yaparken önündeki araca çarptığı kazada ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.