Aksaray'da hava almak için aracından inen kişi canından oldu Aksaray'da hava almak için otomobilden inen yabancı uyruklu sürücüye yoldan geçen bir araç çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA Önceki gece 22.30 sıralarında Aksaray'da feci bir olay meydana geldi. Nevşehir'den Aksaray istikametine aracıyla seyreden Afganistan uyruklu Khır Muhammed Karacha (24), Aksaray'a 3 kilometre kala aracını emniyet şeridine çekerek hava almak için aşağıya indi. İndikten sonra birkaç adım atan Khır Muhammed Karacha'ya Aksaray istikametine seyreden G.P. (41) idaresindeki otomobil çarptı. Aracın çapmasıyla önce aracı ön camına sonrada aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen Khır Muhammed Karacha ağır yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede yaşamını yitirdi Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Khır Muhammed Karacha, sabah saat 10.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken kazaya karışan sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.