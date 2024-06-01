Aksaray'da hem alkollü hem ehliyetsiz yakalandı: Cezayı kabul etmedi 3. kez alkollü 2. kez ehliyetsiz olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü ile polisin diyaloğu "pes" dedirtti.

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İHA

Aksaray’ın Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik Mevkiinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri uygulama noktasına 50 metre kala duran araçtan şüphelenerek, yanına gitti.

Aracın sürücüsü K.A. aşağıya indirilirken, araçta arama yapıldı.

Sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüyü alkol kontrolünden geçirmek istedi.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Sürücü, “Üfletmeyin bana, üfletmeyin komiserim” diyerek alkolmetreye üflemek istemedi. Bir süre sonra alkolmetreye üfleyen sürücünün yapılan kontrolünde 0.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ehliyet istedi, sürücü 'Ehliyet sizde' dedi.

"Alkol yazma başka bir şey yaz"

Alkol kontrolünün ardından polis ile sürücü arasında Levent Kırca taklitlerini aratmayan diyalog başladı.

Sürücü, polis ekiplerinden ilk önce alkolün dışında bir ceza yazmasını isteyerek adeta pazarlık yaparken, “Alkolden ayrı başka bir şey yaz. Yoksa ehliyet 5 sene alınacak” diye polise dil döktü.

Bu sırada polis ekipleri sürücüden ehliyetini isterken, sürücü K.A., “Ehliyetim sizde” diye cevap vererek Levent Kırca taklitlerini hatırlattı.

25 bin lira para cezası kesildi

Sürücünün yapılan sorgulamasında 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, 2. kez ehliyetsiz olarak yakalandığı ve ehliyetine daha önceki yakalanmalarda el konulduğu tespit edildi.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 25 bin 954 TL para cezası kesilen sürücünün daha önce 2 sene el konulan ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise olay yerine çağırılan sürücünün bir yakınına teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)