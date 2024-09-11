Aksaray'da hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücünün ilginç savunması Trafik denetimlerine ikinci kez alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücü, alkolmetreye üflememek için direndiği sırada, görüntü almak isteyen gazetecilere “Terörist miyim ben?” diye tepki gösterdi.

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İHA

Aksaray’ın Fatih Mahallesi üzerinde denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cadde üzerinde ilerleyen bir araca 'dur' ihtarı verdi.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen O.B. isimli sürücünün, bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Ehliyeti olmayan O.B. alkollü olduğunu da itiraf ederek “Ehliyetim yok benim, ben aldırdım zaten ehliyetimi.” dedi.

Sürücünün alkolünü ölçmek isteyen polis memuru şahsa alkolmetre uzatırken, alkollü olduğunu söyleyen sürücü alkolmetreye üflemeyi de reddetti.

"TERÖRİST MİYİM"

Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark edince yola oturmuş su içerken ayağa kalkan sürücü, “Ne yaptım ben, bir şey yapmadım ki, terörist miyim? Benim kardeşim ve babam cezaevinde, sıkıntılarım vardı içtim. Yalan mı söyleyeyim? Gerçekten zor durumdayım.” dedi.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ

Polisin ısrarla alkolmetre uzattığı sürücü, “Üflemeyeceğim abi, kötü olsun sonu üflemeyeceğim. Benim zaten ehliyetim yok ki. Ben aldırdım zaten ehliyetimi.” diye cevap verdi.

31 BİN 429 TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 31 bin 429 TL para cezası kesilirken daha önce 6 ay el konulan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.

Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)