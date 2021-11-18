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    Aksaray'da hırsızlıktan yakalandı: Ben çalmadım, Ahmet çaldı

    3 ayrı hırsızlık olayının ardından jandarmanın düzenlediği operasyonla müstakil evde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi sorguya alındı. Şahıslardan biri, 'Biz çalmadık, Ahmet çaldı' diye tepki gösterdi.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 18:33
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 18:35
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    Aksaray'da hırsızlıktan yakalandı: Ben çalmadım, Ahmet çaldı

    Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Alanyurt köyünde 3 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

    Hırsızlık olaylarının yaşanmasının ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalarda, jandarma ekipleri 3 hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi.

    MÜSTAKİL EVE OPERASYON

    Çalınan malzemelerin şahısların evlerinde sakladığını tespit eden JASAT, yaptığı takipte yeterli delil ve bulguların ardından şüphelilerin kaldığı müstakil eve operasyon düzenledi.

    Hırsızlık şüphelileri, Hüsamettin Ö. (23), Hakan Ö. (21) ve Ahmet Y. (28) gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, köyden, bağ ve bahçeden, tarlalardan çalındıkları anlaşılan tarım aletleri ve özel eşyalar ele geçirildi.

    Aksaray'da hırsızlıktan yakalandı: Ben çalmadım, Ahmet çaldı VİDEO


    "BİZ ÇALMADIK AHMET ÇALDI"

    Jandarma Komutanlığına götürülen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden Hüsamettin Ö. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden çaldınız?" sorusuna, “Biz çalmadık, Ahmet çaldı. Suçu da bize attı. Ben suçsuzum” diyerek kendini savundu. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine jandarma ekipleri tarafından teslim edildiği öğrenildi.

    Aksaray da hırsızlıktan yakalandı: Ben çalmadım, Ahmet çaldı #1

    JANDARMADAN AÇIKLAMA

    Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir." denildi.

    Aksaray da hırsızlıktan yakalandı: Ben çalmadım, Ahmet çaldı #2

    Aksaray da hırsızlıktan yakalandı: Ben çalmadım, Ahmet çaldı #3

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