Petrol
92.03
0.45%
Euro
18.316
0.13%
Dolar
18.5885
0.05%
Altın
989.13
0.25%
Borsa
3865
0.45%
Bitcoin
369.006
0.52%
BTXN Coin
9.51
1.17%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Aksaray'da husumetlisini boş arazide öldürdü

    Husumetlisini boş bir arazide öldüren katil zanlısı, cinayetten 1 saat sonra teslim oldu. Soruşturmanın sürdüğü olayın, alacak verecek meselesinden kaynaklığı öğrenildi.
    • 18.10.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da husumetlisini boş arazide öldürdü

    Aksaray’da çay ocağı işleten Sait Yerli (43) ile alacak nedeniyle husumetli olan Yusuf K., saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'ndeki boş arazide buluştu.

    İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    3 çocuk babasıydı

    Yusuf K., tabancayla Sait Yerli'nin kafasına tek el ateş açıp kaçtı.

    Yerli, kanlar içinde yere yığıldı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Aksaray da husumetlisini boş arazide öldürdü #1

    1 saat sonra polise teslim oldu

    Yerli'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre kaçan Yusuf K., olaydan 1 saat sonra polise giderek teslim oldu.

    Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Aksaray da husumetlisini boş arazide öldürdü #2

    Aksaray da husumetlisini boş arazide öldürdü #3


    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı
    3. Sayfa

    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Messi, Dünya Kupası favorilerini açıkladı
    Dünya Kupası

    Messi, Dünya Kupası favorilerini açıkladı

    Görüş Bildir