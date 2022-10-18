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Aksaray'da husumetlisini boş arazide öldürdü
Husumetlisini boş bir arazide öldüren katil zanlısı, cinayetten 1 saat sonra teslim oldu. Soruşturmanın sürdüğü olayın, alacak verecek meselesinden kaynaklığı öğrenildi.
- 18.10.2022 - 15:48
Aksaray’da çay ocağı işleten Sait Yerli (43) ile alacak nedeniyle husumetli olan Yusuf K., saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'ndeki boş arazide buluştu.
İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
3 çocuk babasıydı
Yusuf K., tabancayla Sait Yerli'nin kafasına tek el ateş açıp kaçtı.
Yerli, kanlar içinde yere yığıldı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
1 saat sonra polise teslim oldu
Yerli'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre kaçan Yusuf K., olaydan 1 saat sonra polise giderek teslim oldu.
Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.