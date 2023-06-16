Aksaray'da iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden biri şarampole takla attı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA Aksaray'da Konya karayolunun 7. kilometresinde Sinan O. (39) yönetimindeki otomobil, önünde aynı istikamete seyreden Şefika D. (36) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Şefika D.'nin otomobili şarampole düşerek takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Şefika D.' ve Mustafa D. (36) ile Mavuş D. (41) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Yaralılardan birinin durumu ağır Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken Mavuş D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.