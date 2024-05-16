Aksaray'da iki lise öğrencisine çarpıp kaçan sürücüye para cezası Okul çıkışı evlerine giden lise öğrencileri Hümeyra Nisa Kanile arkadaşı Rümeysa Filikçi'ye, yolun karşısına geçerken otomobille çarpıp kaçan sürücü, polise teslim oldu.

DHA

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Hümeyra Nisa Kan ile Rümeysa Filikçi, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

okulun önündeki öğrencilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 öğrenci ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Polis ekipleri ise 2 öğrenciye çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ehliyetsiz çıktı

Öğrencilere otomobille çarpıp kaçan sürücü B.K. dün gece polis merkezine giderek teslim oldu. B.K.'ye kaza yerini terk etmekten 3 bin 135 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, otomobilin sahibi olan babasına ise aracı kullandırtmaktan 12 bin 977 lira ceza uygulandı. 2 lise öğrencisi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)