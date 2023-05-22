Aksaray'da iki otomobil çarpıştı! Sürücü kayıplara karıştı Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu, sürücülerden birisi araç içerisinde sıkıştı. Diğer sürücü ise kaza sonrası aracını bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'da saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Deniz Katman yönetimdeki 68 KP 411 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AK 9877 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Çarpışma sonucu araçlar hurdaya dönerken, sürücülerden birisi ise kayıplara karıştı. İki sürücüden biri kaçtı, diğeri araçta sıkıştı Kazada sürücü Deniz Katman araç içerisinde sıkışırken, diğer sürücüsü ise otomobili terk edip kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Katman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan katman, ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü arıyor Tedaviye alınan Katman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.