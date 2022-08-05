Aksaray’da intihar girişiminde bulunan oğluna 'atla, geber' dedi

2 çocuğunun gözü önünde Kelime-i Şehadet getirip, intihar girişiminde bulunan şahıs, olay yerine babasını kızdırdı. Öfkeli baba, “atla, geber” diyerek oğluna sitem etti.

Aksaray’ın Tacin Mahallesi Şehit Cumalı Çağlar Sokak’ta bulunan 8 katlı apartmanın 5’inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zülkif M. (35), dün saat 18.30 sıralarında evinin penceresine çıktı.

Zülkif M., evde bulunan 2 çocuğunun gözleri önünde Kelime-i Şehadet getirip atlayacağını söyledi.

Balkonun altına hava yastığı açıldı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri ise balkonun altına hava yastığı açtı.

“Atla, geber”

Öte yandan, olay yerine gelen baba Ramazan M. (57), oğluna “Atla, geber” dedi.

Oğlu daha sonra balkona çıkarak boğazını bıçak dayayıp demir korkuluklardan atlamak isteyince, baba Ramazan M., bu kez de olay yerindeki polis memurundan tabanca istedi.

Daha da sinirlenen baba Ramazan M., “Bu mahallede iyi bir dövmek lazım. Başka tedavi olmaz bu.” dedi.

“35 yıl emek ver, bu şekilde olaylar yapsın”

Polisler tarafından yaklaşık 1 saatte ikna edilen Zülkif M., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

DHA’ya konuşan Baba Ramazan M., “Ben oğlumu Adana’dan dün psikoloji tedavisinden getirdim. Nasıl tepki göstermeyeyim? 35 yıl emek ver, ondan sonra bu şekilde olaylar yapsın ve bütün mahalleliyi buraya yığsın. Ben de ona 'atla, geber' dedim ve başka bir şey demedim.” diye konuştu.